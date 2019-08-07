"Спектр-РГ" второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.

Ранее на сайте Роскосмоса отмечалось, что перелет "Спектра-РГ" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллионах километров от Земли, займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения. Первая коррекция орбиты "Спектра-РГ" была осуществлена 22 июля.

"Группа управления НПО Лавочкина (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") 6 августа провела вторую плановую коррекцию траектории перелета космической обсерватории "Спектр-РГ", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что двигательной установкой обсерватории были выданы два импульса с интервалом 4 часа - в 17.30 и 21.35 мск соответственно. "Операция прошла успешно, все бортовые системы работают штатно", - сообщает госкорпорация.

Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.