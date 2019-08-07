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РИА Новости

"Спектр-РГ" второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

09:34, 7 августа 2019
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© АО "НПО Лавочкина"Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ"
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
© АО "НПО Лавочкина"
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Ранее на сайте Роскосмоса отмечалось, что перелет "Спектра-РГ" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллионах километров от Земли, займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения. Первая коррекция орбиты "Спектра-РГ" была осуществлена 22 июля.
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"Группа управления НПО Лавочкина (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") 6 августа провела вторую плановую коррекцию траектории перелета космической обсерватории "Спектр-РГ", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что двигательной установкой обсерватории были выданы два импульса с интервалом 4 часа - в 17.30 и 21.35 мск соответственно. "Операция прошла успешно, все бортовые системы работают штатно", - сообщает госкорпорация.
Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.
После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
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Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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Российская академия наукРоскосмосРИА Наука
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