В Волгограде на монументе "Родина-мать зовет!" заделают 13 км трещин

ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости, Светлана Самсонова. Главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде "Родина-мать зовет!" всего за несколько недель стал светлее, его очистили от грязи, копившейся десятилетиями, а теперь реставраторы приступили к заделке трещин, всего им предстоит "залечить" около 13 километров больших и маленьких царапин – от ступней до кончиков пальцев рук и рукояти меча.

Ранее сообщалось, что в мае специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента "Родина-мать зовет", на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 миллионов рублей. Завершить работы планируется к апрелю следующего года.

На главной высоте

Почти два месяца волгоградцы наблюдали, как возводились строительные леса вокруг монумента на Мамаевом кургане. Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч. Он не нуждается в реставрации, все остальное – от стилобата до развивающихся складок платья и шарфа – требуется очистить, исследовать на наличие трещин, их заделать, а потом покрыть финишным, защитным слоем. На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей, и людей, пожалуй, здесь стало даже больше. Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах, ведь такой ее не видели с момента строительства.

Металлические леса возводились с учетом погодных условий, в их надежности корреспондент РИА Новости убедился лично, когда поднялся до самой головы "Родины-матери". Несмотря на ненастную погоду и порывы ветра мощная конструкция даже не шелохнулась. Кроме того, в целях безопасности по всей площади лесов натянута сетка-рабица, лестницы, ведущие с одного яруса на другой - а их всего 30 и два метра в высоту каждый - оборудованы поручнями.

Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки – это специалисты определили размер и характер трещин, а также способ их устранения. Кроме трещин, реставраторам приходится восстанавливать при помощи специальных средств и некоторые части арматуры, которая покрылась ржавчиной, из-за чего отслаивается защитный слой бетона.

"Трещин всего около 13 километров погонных… У нас тут реставрация, а не евроремонт. Как было задумано Вучетичем (Евгений Вучетич руководил проектом по возведению мемориального комплекса на Мамаевом кургане), так и делаем специальную шероховатую поверхность. Не будет она ("Родина-мать") у нас как пластиковая игрушка", - сообщил РИА Новости ведущий инженер отдела реставрации крупных объектов и технического надзора ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Михаил Васильев, который сопровождает по ярусам строительных лесов.

В ответе за родину

Вид с высоты на уровне глаз изумительный: Волга и раскинутый почти на 70 километров город-миллионник. А слева внизу расположен завод "Красный Октябрь", выбросы с которого много лет оседают на монументе, именно из-за них, по словам Васильева, памятник и потемнел. Кроме того, на западной стороне скульптуры, там, где складки платья, концы шарфа и где почти не бывает солнца, появился мох. От грязи и растительности памятник очищают при помощи пескоструйного аппарата, также используют технологию мягкого бластинга. Очищенные участки видны сразу, они намного светлее, чем загрязненные. Как говорят реставраторы, сняв весь налет, они дошли до "авторского бетона".

"Мягкий бластинг бережно очищает монумент, не вредит бетону. Большую часть скульптуры уже очистили. Самый сложный участок – это голова и волосы", - говорит реставратор Адель Кузьмин, который приехал из Казани специально для работы на "Родине-матери". По его словам, при очистке по технологии мягкого бластинга используется мраморная крошка такой мелкой фракции, что она похожа на муку. Недавно Адель с коллегами завершил очистку лица и головы монумента, сейчас реставраторы приступили к плечам и правой руке. Работы осталось всего на пару дней.

Адель признался, что чувствует себя причастным к большому историческому событию.

"Конечно, я понимаю всю ответственность за свою работу. Горжусь тем, что оказался здесь. "Родина-мать" не просто памятник, это символ Победы", - говорит Кузьмин.

Нужно успеть

Как сообщил РИА Новости руководитель реставрационных работ на монументе "Родина-мать зовет!" Владимир Антонов, все работы на объекте должны быть завершены к зиме. Кроме того, по проекту, планируется еще и благоустройство вокруг памятника – устройство газона, полива, дорожек. Сейчас уже сделан дренаж, чтобы вода от полива не попадала под фундамент скульптуры.

По словам Антонова, реставрация памятника ведется как снаружи, так и внутри, а на стройке трудится 86 человек.

"На данный момент мы закончили демонтаж всей старой опалубки и вынесли весь мусор из внутренних помещений монумента, провели до 7 яруса (это под руками) внутреннюю реставрацию. Сейчас делаем лестницы, промежуточные площадки, а также нормальные люки во внутренних помещениях, чтобы впоследствии представители музея "Сталинградская битва" могли нормально эксплуатировать эти помещения, чтобы к ним был доступ и можно было проводить диагностику", - сообщил Антонов.

По его словам, скоро стартует очередной этап реконструкции – реставраторы приступят к очистке пальцев рук скульптуры ручными фрезами и бормашинами, чтобы не подвергать тонкие части монумента ударной нагрузке.

Как отметил собеседник агентства, работы идут по плану, но хотелось бы быстрее, ведь погода вносит свои коррективы. Например, если ветер больше 20 м\с, то вся наружная деятельность практически невозможна, это опасно для людей.

"Реставрация монумента пошла снизу, пока возводились леса, потом вторая команда реставраторов начала работу сверху. Они идут навстречу друг другу, как сделаем правую руку, начнем разбирать строительные леса и покрывать скульптуру финишным слоем", - отметил Антонов.

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!" Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров.