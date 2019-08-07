Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг — РИА Новости. В доме певца Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент по делу о его убийстве, сообщила РИА Новости сестра артиста Ольга Медведева.
"Нас предупредили заранее, чтобы мы покинули дом, и все это время мы находились в соседнем доме. Приехало много народу, в погонах и без погон. Они привезли мужчину, который ходил по участку и по дому и что-то показывал, это снимали на видеокамеру", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, вблизи она этого мужчину не видела.
"Нам ничего не объясняли, нам не рассказывали ни о каких результатах и ничего не обещали. Мы не знаем результатов этого следственного эксперимента", — отметила Медведева.
РИА новости пока не располагает комментариями региональных управления МВД и Следственного комитета.
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