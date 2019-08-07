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РИА Новости

Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца

09:14, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг — РИА Новости. В доме певца Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент по делу о его убийстве, сообщила РИА Новости сестра артиста Ольга Медведева.

"Нас предупредили заранее, чтобы мы покинули дом, и все это время мы находились в соседнем доме. Приехало много народу, в погонах и без погон. Они привезли мужчину, который ходил по участку и по дому и что-то показывал, это снимали на видеокамеру", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, вблизи она этого мужчину не видела.

"Нам ничего не объясняли, нам не рассказывали ни о каких результатах и ничего не обещали. Мы не знаем результатов этого следственного эксперимента", — отметила Медведева.

РИА новости пока не располагает комментариями региональных управления МВД и Следственного комитета.
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09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
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