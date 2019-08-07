Эвакуированные из-за взрывов на арсенале под Ачинском возвращаются домой

КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Порядка 300 жителей Ачинска, эвакуированных после пожара и взрывов на военном складе, уехали на электропоезде из Красноярска домой, сообщили журналистам в КрасЖД.

"С железнодорожного вокзала Красноярска отправился электропоезд, который доставит в Ачинск жителей населенных пунктов Ачинского района, эвакуированных в краевой центр из-за чрезвычайной ситуации в воинской части. Отправились 289 человек, из них 73 ребенка", - сказала представитель пресс-службы.

Перевозка организована Красноярской железной дорогой по обращению региональных властей, в ней задействован резервный подвижной состав КрасЖД. Доставка к вокзалу производится автобусами и курируется региональным оперативным штабом по координации действий при ЧС.

По данным мэрии Ачинска, в настоящее время работа пунктов временного размещения на территории города завершена.

Администрация города также сообщила, что выдаст справки для работодателя тем, кто был эвакуирован и пропустил работу. Справку можно получить при предъявлении паспорта.

"В связи с введенным 6 августа режимом ЧС в городе, связанной с возгоранием на складе боеприпасов в Ачинском районе, некоторые жители города не смогли добраться до рабочих мест. По поручению мэра Ачинска Илая Ахметова в администрации организована выдача справок, подтверждающих уважительную причину отсутствия", - говорится в сообщении.