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РИА Новости

Эвакуированные из-за взрывов на арсенале под Ачинском возвращаются домой

07:46, 7 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Порядка 300 жителей Ачинска, эвакуированных после пожара и взрывов на военном складе, уехали на электропоезде из Красноярска домой, сообщили журналистам в КрасЖД.
"С железнодорожного вокзала Красноярска отправился электропоезд, который доставит в Ачинск жителей населенных пунктов Ачинского района, эвакуированных в краевой центр из-за чрезвычайной ситуации в воинской части. Отправились 289 человек, из них 73 ребенка", - сказала представитель пресс-службы.
Взрыв на военном складе под Ачинском
07:41
Городские учреждения Ачинска работают в штатном режиме после взрывов
Перевозка организована Красноярской железной дорогой по обращению региональных властей, в ней задействован резервный подвижной состав КрасЖД. Доставка к вокзалу производится автобусами и курируется региональным оперативным штабом по координации действий при ЧС.
По данным мэрии Ачинска, в настоящее время работа пунктов временного размещения на территории города завершена.
Администрация города также сообщила, что выдаст справки для работодателя тем, кто был эвакуирован и пропустил работу. Справку можно получить при предъявлении паспорта.
"В связи с введенным 6 августа режимом ЧС в городе, связанной с возгоранием на складе боеприпасов в Ачинском районе, некоторые жители города не смогли добраться до рабочих мест. По поручению мэра Ачинска Илая Ахметова в администрации организована выдача справок, подтверждающих уважительную причину отсутствия", - говорится в сообщении.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске.
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