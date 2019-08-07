Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T05:43Z
https://ria.ru/20190807/1557240117.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/38/1556753806_0:107:3072:1835_1036x0_80_0_0_a9647f4e478faa0d22669ef5772270d9.jpg
РИА Новости

Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ

05:43, 7 августа 2019
23786
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на Украину, пишет издание "Страна.ua".

"Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20:35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02:30", — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал в Турцию.
Сейчас на Украине расследуют более десяти дел против бывшего президента, среди которых разбирательства о хищениях в армии и подделке паспортов.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Вчера, 10:31
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
772771196123
Обсудить 39
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВ мире
Популярные комментарии
Свинья от корыта далеко не уходит
7 августа, 06:34
Aleksei Zaharov
14880088205
Три дня на всех рос.гос.каналах мусолили тему о его пробеге из Украины.))) куча великих экспертов... А оказалось, очередная придумка!
7 августа, 07:00
СМСергей Минин
187100112
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
РИА
Новости
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина нашла "альтернативу" российскому топливу
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Руки в наручниках
СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боеготовность под Мариуполем
Джастас Уолкер
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Площадь Независимости в Киеве
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
На территории села Вознесенское в Ингушетии ввели режим КТО
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния