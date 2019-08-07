Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на Украину, пишет издание "Страна.ua".
"Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20:35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02:30", — говорится на сайте.
Ранее сообщалось, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал в Турцию.
Сейчас на Украине расследуют более десяти дел против бывшего президента, среди которых разбирательства о хищениях в армии и подделке паспортов.