Пункт пропуска "Амурзет" в ЕАО на границе РФ и КНР закрыт из-за паводка

Сотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО

© Фото : ГУ МЧС России по МО Сотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО

ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Пункт пропуска через российско-китайскую границу "Амурзет" в Еврейской автономной области со среды приостановил работу из-за паводка, сообщает Биробиджанская таможня.

"С 7 августа 2019 года пункт пропуска "Амурзет" на российско-китайской границе в Еврейской автономной области временно закрывается из-за паводка, подтопившего инфраструктуру пункта пропуска с китайской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сопредельной стороне уровень воды стал критичным, в связи с чем деятельность речного пункта пропуска Миньшань (КНР) приостанавливается. В пункте пропуска "Амурзет" ежедневно ведется мониторинг уровня воды. К 10 августа 2019 года ожидается понижение.

Ранее сообщалось, что со 2 августа в области приостановлено международное сообщение в пункте пропуска "Нижнеленинское" (ЕАО) – "Тунцзян" (КНР).