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РИА Новости

Пункт пропуска "Амурзет" в ЕАО на границе РФ и КНР закрыт из-за паводка

04:40, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по МОСотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО
Сотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО
© Фото : ГУ МЧС России по МО
ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Пункт пропуска через российско-китайскую границу "Амурзет" в Еврейской автономной области со среды приостановил работу из-за паводка, сообщает Биробиджанская таможня.
"С 7 августа 2019 года пункт пропуска "Амурзет" на российско-китайской границе в Еврейской автономной области временно закрывается из-за паводка, подтопившего инфраструктуру пункта пропуска с китайской стороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сопредельной стороне уровень воды стал критичным, в связи с чем деятельность речного пункта пропуска Миньшань (КНР) приостанавливается. В пункте пропуска "Амурзет" ежедневно ведется мониторинг уровня воды. К 10 августа 2019 года ожидается понижение.
Ранее сообщалось, что со 2 августа в области приостановлено международное сообщение в пункте пропуска "Нижнеленинское" (ЕАО) – "Тунцзян" (КНР).
В настоящее время из-за дождей и подъема уровня воды в реках, в том числе трансграничной реке Амур, в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Дожди и паводки также отмечается в приграничных районах Китая. -0-
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