Twitter признала использование личных данных без разрешения пользователей

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Компания Twitter сообщила, что могла использовать личные данные пользователей для персонифицированной рекламы без их разрешения в связи с проблемами в настройках социальной сети.

Компания заявляет, что недавно обнаружила проблемы в приложении, из-за которых выбор настроек пользователем не работал должным образом.

"Если вы нажали или просмотрели рекламу для мобильного приложения и впоследствии взаимодействовали с мобильным приложением с мая 2018 года, мы могли поделиться некоторыми данными (например, кодом страны, информацией о том, взаимодействовали ли вы с приложением и когда, информацией о приложении и т.д.) с надежными партнерами... по рекламе, даже если вы не давали нам разрешения на это", - сообщает компания в заявлении.

Также компания заявила, что могла "показывать вам рекламу на основе сделанных нами выводов об используемых вами устройствах, даже если вы не давали нам на это разрешение".