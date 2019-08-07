Премьер Японии заверил главу Пентагона в прочности альянса с США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019

ТОКИО, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял в среду министра обороны США Марка Эспера, подчеркнув прочность военного альянса двух стран.

"Союзнические узы Японии и Америки крепки как никогда раньше", - приводит слова премьера японское агентство Киодо. Токио, по словам Абэ, будет и впредь "укреплять сдерживающую мощь японо-американского альянса".

Со своей стороны Эспер заявил, что США привержены завершить денуклеаризацию КНДР и поддержал стремление Японии добиться от Пхеньяна прояснения судеб японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70-е и 80-е годы прошлого столетия.

В среду также планируется встреча Эспера с министром обороны Японии Такэси Иваей.

Как отмечает Киодо, шеф Пентагона может попросить японцев присоединиться к коалиции по патрулированию Ормузского пролива. Он также попробует убедить Токио в необходимости сохранения соглашения об обмене разведданными по КНДР между Японией и Южной Кореей, несмотря на торговые и политические противоречия двух стран.