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РИА Новости

Премьер Японии заверил главу Пентагона в прочности альянса с США

04:19, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял в среду министра обороны США Марка Эспера, подчеркнув прочность военного альянса двух стран.

"Союзнические узы Японии и Америки крепки как никогда раньше", - приводит слова премьера японское агентство Киодо. Токио, по словам Абэ, будет и впредь "укреплять сдерживающую мощь японо-американского альянса".

Со своей стороны Эспер заявил, что США привержены завершить денуклеаризацию КНДР и поддержал стремление Японии добиться от Пхеньяна прояснения судеб японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70-е и 80-е годы прошлого столетия.
В среду также планируется встреча Эспера с министром обороны Японии Такэси Иваей.
Как отмечает Киодо, шеф Пентагона может попросить японцев присоединиться к коалиции по патрулированию Ормузского пролива. Он также попробует убедить Токио в необходимости сохранения соглашения об обмене разведданными по КНДР между Японией и Южной Кореей, несмотря на торговые и политические противоречия двух стран.
Эспер совершает поездку по странам Азиатско-тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Монголию и Южную Корею. В Сеуле 9 августа министр обороны США планирует встретиться со своим южнокорейским коллегой Чон Гён Ду.
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