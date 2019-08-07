МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Отмечается, что такая сумма набралась с 2014 года, когда Киев перестал выплачивать взносы.

"Фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей. В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами, размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет. В МИД добавили, что это государство де-юре остается полноценным участником Содружества, в частности, его регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.

"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет" , — пояснили собеседники издания.