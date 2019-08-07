МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Отмечается, что такая сумма набралась с 2014 года, когда Киев перестал выплачивать взносы.
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"Фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей. В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами, размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет. В МИД добавили, что это государство де-юре остается полноценным участником Содружества, в частности, его регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.
"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет", — пояснили собеседники издания.
В министерстве подчеркнули, что вопрос о продолжении работы Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новых киевских властей.
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