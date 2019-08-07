Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T08:55Z
https://ria.ru/20190807/1557239158.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152856/52/1528565252_0:147:3162:1925_1036x0_80_0_0_689eec85531d4bc817a1125e8d0cb46b.jpg
РИА Новости

МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ

03:11, 7 августа 2019
9387
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Отмечается, что такая сумма набралась с 2014 года, когда Киев перестал выплачивать взносы.
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
3 августа, 08:00
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
"Фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей. В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами, размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет. В МИД добавили, что это государство де-юре остается полноценным участником Содружества, в частности, его регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.
"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет", — пояснили собеседники издания.
В министерстве подчеркнули, что вопрос о продолжении работы Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новых киевских властей.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии Слуга народа после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
25 июля, 08:00
Чего не нужно ждать от новой украинской власти
6598621635
Обсудить 17
Ситуация на УкраинеСНГУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это разве много...у нас некоторые чинуши миллиардами воруют, а тут ,,всего,, то 300 миллионов, копейки....
7 августа, 05:22
Единый Россиянин
15721013
СНГ еще жив? Вот это новость.
7 августа, 05:07
НВНиколай Васильевич
8810111
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Руки в наручниках
СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга
Лента
новостей
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина нашла "альтернативу" российскому топливу
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Джастас Уолкер
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боеготовность под Мариуполем
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Телеведущий предложил полным людям умереть, чтобы "сохранить бюджет"
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
Лента новостейМолния