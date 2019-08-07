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РИА Новости

СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга

01:05, 7 августа 2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В доме Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент по делу о его убийстве, пишет Tverigrad.ru со ссылкой на сестру шансонье Ольгу Медведеву.
По ее словам, когда привезли подозреваемого, она находилась в соседнем доме.

"Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, острые предметы. В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило потом, не знаю", — пояснила Медведева.

Отмечается, что дом, в котором жил Круг, ранее оцепили.
На месте работали сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, полиция и ОМОН. После следственного эксперимента оцепление сняли.
Певца Михаила Круга убили в ночь на первое июля 2002 года. Преступление до сих пор не раскрыто.
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Михаил КругТверьПроисшествия
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