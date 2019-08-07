СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга

Эволюция шансона в России от блатняка до Стаса Михайлова В пятницу вечером в Большом Кремлевском Дворце пройдет ежегодная церемония вручения премии "Шансон года". На это мероприятие всегда собирается отечественный бомонд, и оно всякий раз гарантированно становится громким событием в нашем шоу-бизнесе – просто потому, что шансон – одно из самых востребованных музыкальных направлений.