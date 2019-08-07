Названы малые города, где на одного жителя приходится больше всего туристов

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Плёс, Суздаль, Кириллов вошли в рейтинг малых городов России, лидирующих в 2018 году по числу туристов на одного жителя, сообщает ТурСтат.

Эксперты аналитического агентства, опираясь на данные региональных администраций, составили список из десяти городов, в которых пришлось самое большое число туристов на одного местного жителя.

Лидеры рейтинга - Плёс в Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя) и Суздаль во Владимирской области (162 гостей).

В десятку вошли также Кириллов в Вологодской области (78 визитеров), Болгар в Республике Татарстан (60 туристов), Мышкин в Ярославской области (34 гостя), Городец в Нижегородской области (22 путешественника), Сергиев Посад в Московской области (18 гостей), Выборг в Ленинградской области (13 туристов), Углич в Ярославской области (12 визитеров) и Великий Устюг в Вологодской области (9 путешественников на одного жителя).

В список не включены города-курорты.