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РИА Новости
Туризм

Названы малые города, где на одного жителя приходится больше всего туристов

23:25, 7 августа 2019
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© Depositphotos / yulenochekkГород Плес
Город Плес
© Depositphotos / yulenochekk
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Плёс, Суздаль, Кириллов вошли в рейтинг малых городов России, лидирующих в 2018 году по числу туристов на одного жителя, сообщает ТурСтат.
Эксперты аналитического агентства, опираясь на данные региональных администраций, составили список из десяти городов, в которых пришлось самое большое число туристов на одного местного жителя.
Лидеры рейтинга - Плёс в Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя) и Суздаль во Владимирской области (162 гостей).
В десятку вошли также Кириллов в Вологодской области (78 визитеров), Болгар в Республике Татарстан (60 туристов), Мышкин в Ярославской области (34 гостя), Городец в Нижегородской области (22 путешественника), Сергиев Посад в Московской области (18 гостей), Выборг в Ленинградской области (13 туристов), Углич в Ярославской области (12 визитеров) и Великий Устюг в Вологодской области (9 путешественников на одного жителя).
В список не включены города-курорты.
По оценкам агентства, в малые города России туристы обычно приезжают на один или два дня в выходные или праздничные дни.
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