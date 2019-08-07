Рубль "попал под раздачу" из-за валютной войны Китая и США

После того как Народный банк Китая (центральный банк КНР) опустил курс юаня к доллару ниже психологически важной отметки в семь юаней за доллар, мировое инфополе буквально взорвалось обсуждениями начавшейся "валютной войны" — причем действия официального Пекина описываются именно как валютная агрессия против США.

Практически все мировые рынки, включая фондовые рынки США, Европы, Японии, самого Китая и России, падают, ибо инвесторы и спекулянты (справедливо) воспринимают "валютную войну" как синдром серьезных проблем мировой экономики и (несправедливо) считают, что в этих условиях лучше заблаговременно избавиться от рисковых активов, а под это определение в нынешние времена подходят почти все акции и валюты. В цене растут в основном максимально надежные финансовые инструменты — такие как государственные облигации (в основном США и стран Евросоюза), а также золото и акции золотодобытчиков. "Под раздачу" паникующих инвесторов попадают также цены на нефть и курсы валют, связанных с нефтью и прочими "биржевыми товарами", например, чилийский песо или бразильский реал.

Проблема тех, кто спешит "убежать в надежную гавань" в виде американских облигаций и некоторых долларовых активов, заключается в том, что уже к вечеру 5 августа Вашингтон дал понять, что американская сторона не оставит действия Пекина без ответа. А значит, самый вероятный сценарий развития событий заключается в начале так называемой гонки ко дну между долларом и юанем.

The New York Times пишет : "Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем вступила в более опасную фазу в понедельник, поскольку Пекин позволил себе ослабить курс своей валюты, китайские предприятия прекратили делать новые закупки американских сельскохозяйственных товаров, а казначейство президента Трампа (то есть Минфин США. — Прим. ред.) официально признало Китай манипулятором валюты".

В современном мире представления о том, что такое валютная манипуляция и зачем она нужна, серьезно отличаются от представлений, к которым привыкли обыватели: "валютную войну" выигрывает та сторона, которая может искусственно занизить курс своей валюты и добиться тем самым сразу нескольких положительных эффектов.

Во-первых, экспорт из этой страны становится дешевле и начинает вытеснять конкурентов с международных рынков, что приносит стране-манипулятору дополнительные рабочие места и бюджетные доходы. Во-вторых, занижая курс своей валюты, страна-манипулятор создает барьер для импорта, который становится довольно дорогим, что открывает возможности для замещения импорта в том случае, если у страны есть соответствующие компетенции и производственные мощности. В-третьих, если у страны есть серьезные долговые обязательства, взятые в своей валюте, и при этом есть доходы в иностранной валюте, то девальвация превращается в эдакий инструмент списания долгов — номинально они остаются теми же, но их реальный размер падает.

Именно поэтому Министерство финансов США при Трампе очень тщательно следит за тем, чтобы другие страны не пытались занизить курс своей валюты, и угрозы признания конкретных стран "валютными манипуляторами" с соответствующими наказаниями раздавались из Вашингтона в адрес Китая, Японии, Индии, Вьетнама и даже России. Вероятно, переход курса юаня к доллару за психологическую отметку в семь юаней за доллар стал, с одной стороны, ответом Пекина на новые американские тарифы, а с другой, — той последней каплей, которая заставила Вашингтон перейти к еще более активным действиям. Эти действия неизбежно будут предполагать снижение курса доллара в отношении других валют.

The New York Times подчеркивает, что для администрации Трампа ослабление доллара — это очень нужный и желанный ход в борьбе против Китая, и в команде Трампа несколько раз "подходили к снаряду" в плане девальвации американской валюты:

"Господин Трамп все чаще ищет способы противодействия Китаю, в том числе рассматривает вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты ослабить свою собственную валюту. Господин Трамп и его советники обсуждали вмешательство на валютных рынках, чтобы искусственно ослабить доллар США в конце июля, но президент отказался от этой идеи. <…> "Китай всегда использовал валютные манипуляции для кражи наших предприятий и заводов, нанесения вреда нашему труду, снижения заработной платы наших рабочих и опускания цен наших фермеров. Больше нет!" — написал президент (в твиттере. — Прим. ред.), добавив: "Это должно было быть остановлено много лет назад!"

Может показаться, что это личная прихоть эксцентричного президента и его команды финансистов, но, как подчеркивают американские СМИ, ослабление доллара в качестве решения экономических и внешнеполитических проблем завоевывает сторонников по обе стороны американских политических баррикад. Yahoo Finance сообщает даже о "двухпартийных" инициативах в плане снижения курса доллара: "Президент Дональд Трамп не единственный, кто хочет ослабить доллар США, чтобы помочь американским экспортерам конкурировать с Китаем. Пара сенаторов представит двухпартийный законопроект в среду, чтобы понизить стоимость доллара США через налог на иностранные инвестиции. <…> Сенаторы планируют ввести "Билль о конкурентоспособном долларе для рабочих мест и процветания". Согласно плану, Федеральная резервная система могла бы "взимать плату за рыночные активы" за иностранные покупки американских акций, облигаций и других активов, чтобы выровнять курс американского доллара".

Легко догадаться, что такие радикальные меры, как налог на покупку иностранцами американских финансовых активов или принуждение Федеральной резервной системы США к интервенции с целью понижения курса доллара, — это не признаки здоровой экономики, и уж точно их предлагают не от хорошей жизни.

Девальвация доллара в любой форме довольно болезненным образом ударит по его репутации и надежности, а сохранение доллара в качестве главной мировой валюты является важным элементом стабильности американской экономики. Еще генерал де Голль называл статус доллара "чрезмерной привилегией" США. Теперь этой привилегией готовы рискнуть ради того, чтобы выиграть экономическую войну с Китаем и Евросоюзом, да и "сжечь" в девальвации набранные за последние 20-30 лет непомерные долги и социальные обязательства — тоже соблазнительное предложение с точки зрения интересов американского политического класса.

Очевидно одно. У "гонки ко дну" в плане соревновательной девальвации мировых валют в том случае, если она действительно начнется, не будет ни финиша, ни победителя — это классический случай конфликта, в котором проигрывают все.