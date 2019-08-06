Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что функцию обмена пленными должны выполнять исключительно власти Украины.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.