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РИА Новости

Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины

23:35, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что функцию обмена пленными должны выполнять исключительно власти Украины.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
"Все, что касается обмена, – исключительно функция власти, сегодня она должна возглавить этот процесс. Мне за эти годы удалось организовать освобождение 489 людей, еще были украинцы с другой стороны, по другую сторону линии соприкосновения, это около тысячи человек", - написал Медведчук на своей странице в Twitter во вторник.
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