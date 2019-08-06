Во Львовской области десять человек отравились на поминках

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Во Львовской области в Туркивскую больницу госпитализированы девять пациентов с симптомами пищевого отравления, один человек лечится амбулаторно, сообщает издание УНН.

"Всего за помощью обратились 10 человек, из них девять госпитализированы, один пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации). По состоянию на 19.00 5 августа, один пациент выписан по требованию. В стационаре остается восемь человек. Состояние всех пациентов средней тяжести", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник.