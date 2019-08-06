Во Львовской области десять человек отравились на поминках

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Во Львовской области в Туркивскую больницу госпитализированы девять пациентов с симптомами пищевого отравления, один человек лечится амбулаторно, сообщает издание УНН.
Отмечается, что пострадавшие 4 августа на поминках в селе Шумяч Турковского района употребляли блюда домашнего приготовления.
"Всего за помощью обратились 10 человек, из них девять госпитализированы, один пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации). По состоянию на 19.00 5 августа, один пациент выписан по требованию. В стационаре остается восемь человек. Состояние всех пациентов средней тяжести", - говорится в сообщении издания, опубликованном во вторник.
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