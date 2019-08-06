В Сочи выявили более 200 незаконных частных гостиниц

СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Специалисты выявили в Сочи более 200 незаконных частных гостиниц, построенных на землях под индивидуальное жилищное строительство и не стоящих на учете в налоговой, сообщает администрация города.

Отмечается, что на курорте начались рейды по объектам размещения, построенным на землях с целевым назначением "индивидуальное жилищное строительство". Сотрудники администрации и налоговой инспекции проверяют частные гостиницы, многие из которых не стоят на налоговом учете: по факту собственники жилых домов занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но свои доходы скрывают. Как пояснили РИА Новости в администрации курорта, сотрудники налоговой выявили только в Лазаревском районе около двух тысяч объектов на землях под ИЖС, среди которых могут быть такие гостиницы. Предполагается, что примерно столько же объектов придется проверить и в Адлерском районе.

"За год работы по постановке на налоговый учет мини-гостиниц бюджет города получил плюсом 270 миллионов рублей. Сегодня в списке налоговиков 206 первоочередных объектов и предпринимателей, которые развернули коммерческую деятельность на участках под ИЖС. Работа по выявлению остальных будет продолжена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что свои проверки начали проводить и ресурсоснабжающие организации. При этом власти подчеркивают, что, если будет зафиксировано, что объект продолжает работать незаконно, к нему будут "принимать самые жесткие меры".

"Наша задача сделать так, чтобы собственники привели свои документы в порядок в соответствии с законодательством. То есть, целевое назначение земли должно соответствовать действительности, подключение ко всем сетям оформлено должным образом – владельцы гостиниц должны получить технические условия у "Кубаньэнерго", у "Водоканала". И, конечно, необходимо встать на налоговый учет в качестве предпринимателей", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.