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РИА Новости

В Сочи выявили более 200 незаконных частных гостиниц

21:37, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. Специалисты выявили в Сочи более 200 незаконных частных гостиниц, построенных на землях под индивидуальное жилищное строительство и не стоящих на учете в налоговой, сообщает администрация города.
Отмечается, что на курорте начались рейды по объектам размещения, построенным на землях с целевым назначением "индивидуальное жилищное строительство". Сотрудники администрации и налоговой инспекции проверяют частные гостиницы, многие из которых не стоят на налоговом учете: по факту собственники жилых домов занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но свои доходы скрывают. Как пояснили РИА Новости в администрации курорта, сотрудники налоговой выявили только в Лазаревском районе около двух тысяч объектов на землях под ИЖС, среди которых могут быть такие гостиницы. Предполагается, что примерно столько же объектов придется проверить и в Адлерском районе.
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"За год работы по постановке на налоговый учет мини-гостиниц бюджет города получил плюсом 270 миллионов рублей. Сегодня в списке налоговиков 206 первоочередных объектов и предпринимателей, которые развернули коммерческую деятельность на участках под ИЖС. Работа по выявлению остальных будет продолжена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что свои проверки начали проводить и ресурсоснабжающие организации. При этом власти подчеркивают, что, если будет зафиксировано, что объект продолжает работать незаконно, к нему будут "принимать самые жесткие меры".
"Наша задача сделать так, чтобы собственники привели свои документы в порядок в соответствии с законодательством. То есть, целевое назначение земли должно соответствовать действительности, подключение ко всем сетям оформлено должным образом – владельцы гостиниц должны получить технические условия у "Кубаньэнерго", у "Водоканала". И, конечно, необходимо встать на налоговый учет в качестве предпринимателей", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.
Власти напоминают, что на участке под ИЖС можно построить только жилой дом для одной семьи, а строить коммерческие объекты, как и многоквартирные дома, на таком участке запрещено законом. В противном случае необходимо менять вид разрешенного использования земли.
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