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РИА Новости

Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва

21:36, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз вносил в Раду представление об увольнении Луценко. Сам Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов. Позднее президент Украины заявил, что представит в парламент кандидатуру генерального прокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.
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"После первой встречи с избранным президентом Украины Зеленским, это было еще до его инаугурации, я сказал, что как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера (Рады - ред.). Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформулирует руководящие органы, то я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - заявил Луценко во вторник в эфире радио "Новое время".
При этом он, отвечая на вопрос, намерен ли он вернуться в политику, ответил, что никогда от нее не отходил. Луценко добавил, что еще не решил, будет ли заниматься партийной деятельностью.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны были быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно. Однако Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе.
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