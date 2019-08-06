Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз вносил в Раду представление об увольнении Луценко. Сам Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов. Позднее президент Украины заявил, что представит в парламент кандидатуру генерального прокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.

"После первой встречи с избранным президентом Украины Зеленским, это было еще до его инаугурации, я сказал, что как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера (Рады - ред.). Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформулирует руководящие органы, то я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - заявил Луценко во вторник в эфире радио "Новое время".

При этом он, отвечая на вопрос, намерен ли он вернуться в политику, ответил, что никогда от нее не отходил. Луценко добавил, что еще не решил, будет ли заниматься партийной деятельностью.