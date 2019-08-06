Глава "Слуги народа" заявил, что в Раде должны использовать украинский язык

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что депутаты Верховной рады во время своей профессиональной деятельности должны использовать украинский язык.

"Я считаю, что надо более толерантно относиться (к выбору языка - ред.), но с другой стороны, если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По его мнению, 99% депутатов знают украинский язык. Также глава "Слуги народа" отметил, что представители его партии будут говорить на государственном языке.

"В быту мы с вами используем тот язык, на котором нам удобнее, на котором мы привыкли общаться, но если мы говорим об официальном выступлении в Верховной раде, мне кажется, это моя личная позиция, надо все-таки использовать государственный", - полагает Разумков.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.