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РИА Новости

На Украине рассказали о статусе Порошенко в уголовных делах

20:45, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя, он не является подозреваемым ни в одном деле, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 14 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Порошенко о хищениях в армии, а также против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников "Укроборонпрома".
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Уголовные дела против Порошенко

Порошенко ранее стал фигурантом 14 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
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