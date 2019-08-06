На Украине рассказали о статусе Порошенко в уголовных делах

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя, он не является подозреваемым ни в одном деле, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 14 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Порошенко о хищениях в армии, а также против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников "Укроборонпрома".

Уголовные дела против Порошенко

Порошенко ранее стал фигурантом 14 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.