Глава "Слуги народа" заявил, что партия не проводила переговоров о коалиции

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что политсила не проводила переговоры по коалиции в Раде.
Ранее представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте "уже есть, это монобольшинство" и что представителей оппозиции в правительстве не будет.
"Проводить время в эфире или вне эфира, дискутировать по тем или иным вопросам и проводить коалиционные переговоры - это разные вещи. Мы не проводили такие переговоры", - заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина", комментируя уточнение журналистов о том, что с политсилой ведут переговоры о коалиции представители других партий.
"Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны были быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно. Однако Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе.