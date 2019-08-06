Глава "Слуги народа" заявил, что партия не проводила переговоров о коалиции

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что политсила не проводила переговоры по коалиции в Раде.

Ранее представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте "уже есть, это монобольшинство" и что представителей оппозиции в правительстве не будет.

"Проводить время в эфире или вне эфира, дискутировать по тем или иным вопросам и проводить коалиционные переговоры - это разные вещи. Мы не проводили такие переговоры", - заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина", комментируя уточнение журналистов о том, что с политсилой ведут переговоры о коалиции представители других партий.