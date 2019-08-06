Суд продлил арест еще двум сотрудникам ФСБ по делу о разбое

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) продлил до 11 ноября срок ареста оперативнику Управления "К" ФСБ Александру Власову и спецподразделения "Альфа" Роману Оболенскому по делу о разбойном хищении у безработного 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Власова меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, то есть до 11 ноября", - сказал судья Максим Иванов. Аналогичное решение в отношении Романа Оболенского вынес другой судья МГВС.

Еще одному фигуранту дела о разбое - сотруднику аналитического отдела Управления "К" ФСБ майору Александру Карелина - суд отказался продлевать срок стражи и отпустил его под домашний арест до 11 ноября.

Защита Карелина утверждает, что он изначально не был посвящен в преступный план и общался только с Власовым, от которого после "поездки" в банк получил 2 миллиона рублей. Почти всю сумму он уже вернул.

Доля младшего оперуполномоченного ФСБ, работающего по линии контрразведки деятельности российской таможни, Власова составила 19,5 миллиона рублей. Вернул он только 8 миллионов, поскольку 2 миллиона из указанной суммы отдал другу Карелину, еще 7 миллионами "погасил свой долг", а где остальная часть, следствие не знает.

Власов написал явку с повинной и полностью признал вину. Также явку с повинной написал старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, которому суд во вторник продлил на три месяца домашний арест. Аналогичная мера пресечения продлена бойцу спецподразделения Дмитрию Капышкину.

Следователь, обосновывая необходимость продления ареста Власову, заявил, что в рамках дела необходимо допросить около 25 свидетелей, а также установить остальных фигурантов, которых не менее трех.

Кроме того, следствие намерено провести всем фигурантам психологи-психиатрическую экспертизу и проверить их "на причастность к аналогичным преступлениям".

Потерпевшим по делу о разбое является некий Юмаранов Александр Сергеевич, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".