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РИА Новости

"Слуга народа" намерена требовать принятия закона об импичменте

19:54, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Фракция президентской партии "Слуга народа" в первую очередь намерена требовать принятия законопроекта об импичменте президента и пакета экономических инициатив по дерегуляции, заявил во вторник кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия.
Ранее руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук сообщила, что парламентскую фракцию украинской партии "Слуга народа" может возглавить член набсовета госпредприятия "Укроборонпром", член Национального инвестиционного совета и бизнесмен Давид Арахамия, а партию - руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко.
"Мы сейчас нарабатываем (законопроект об импичменте президента – ред.), у нас есть группа отдельная… много других инициатив экономических мы сейчас готовим", - сказал Арахамия в эфире радио "Новое время".
По его словам, фракция "Слуги народа" будет настаивать на пакетном голосовании за экономические законопроекты по дерегуляции. "Там 30, 40, возможно, даже 50 законопроектов, которые уже много лет лежат. Они были разработаны с помощью европейских экспертов и были проверены много раз разными бизнес-ассоциациями и игроками рынка", - отметил Арахамия.
Журналист Александр Дубинский
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Также одной из первых законодательных инициатив, по его словам, будет отмена депутатской неприкосновенности.
Ранее Арахамия отметил, что "Слуга народа" в Раде будет настаивать на введении уголовной ответственности для депутатов парламента за неперсональное голосование.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в новой Верховной раде будет принят закон об импичменте главы государства.
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа
4 августа, 11:52
Фракцию "Слуги народа" может возглавить член набсовета "Укроборонпрома"
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