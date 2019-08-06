"Слуга народа" намерена требовать принятия закона об импичменте

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Фракция президентской партии "Слуга народа" в первую очередь намерена требовать принятия законопроекта об импичменте президента и пакета экономических инициатив по дерегуляции, заявил во вторник кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия.

Ранее руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук сообщила, что парламентскую фракцию украинской партии "Слуга народа" может возглавить член набсовета госпредприятия "Укроборонпром", член Национального инвестиционного совета и бизнесмен Давид Арахамия, а партию - руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко.

"Мы сейчас нарабатываем (законопроект об импичменте президента – ред.), у нас есть группа отдельная… много других инициатив экономических мы сейчас готовим", - сказал Арахамия в эфире радио "Новое время"

По его словам, фракция "Слуги народа" будет настаивать на пакетном голосовании за экономические законопроекты по дерегуляции. "Там 30, 40, возможно, даже 50 законопроектов, которые уже много лет лежат. Они были разработаны с помощью европейских экспертов и были проверены много раз разными бизнес-ассоциациями и игроками рынка", - отметил Арахамия.

Также одной из первых законодательных инициатив, по его словам, будет отмена депутатской неприкосновенности.

Ранее Арахамия отметил, что "Слуга народа" в Раде будет настаивать на введении уголовной ответственности для депутатов парламента за неперсональное голосование.