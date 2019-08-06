Медведчук пообещал быть союзником любой политсилы, желающей мира в Донбассе

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что оппозиция будет союзником любой политсилы, в задачи которой будет входить достижение мира в Донбассе.
"Мы будем союзниками любой политической силы, которая поставит задачу реализовать мир и прекратить боевые действия. Здесь мы не будем считаться ни с фракционной принадлежностью, ни с идеологией партии", - написал Медведчук на своей странице в соцсети Twitter во вторник.
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