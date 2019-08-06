Президент Южной Осетии заявил, что республика должна войти в состав России

ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна войти в состав России и осетинский народ должен быть объединен.
"Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Не может народ жить разделенный. В одной части, причем меньшей - республика, а другая часть в составе России. Если возвращаться к исторической справедливости, то для осетинского народа (справедливость заключается в том - ред.), чтобы республика Южная Осетия была частью РФ. И уже потом проводить работу для того, чтобы Осетия обратно была единой, без деления на северную и южную. Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо", - заявил Бибилов журналистам.
По его мнению, "если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет".
"Есть примеры. Когда-то украинцы и белорусы были одним народом. А сегодня мы что видим? И что нам это (разделение - ред.) даст через 50, 100 лет?" - задался риторическим вопросом президент Южной Осетии. Он также привел в пример Северную и Южную Корею, народы которых выбрали для себя разные пути развития.
"Поэтому ни в коем случае идеологию (направленную на объединение, - ред.) менять не надо. Идеология должна быть одна - объединение осетинского народа и развитие этого объединенного этноса в фарватере России и векторе общего развития РФ", - подчеркнул он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости республик объявила Сирия.