Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T19:14Z
https://ria.ru/20190806/1557233613.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150818/16/1508181696_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_45caf5c50c04c3fdb2785a9b056a532a.jpg
РИА Новости

В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине

19:14, 6 августа 2019
4673
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
"Крайне разочарованы новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат силами под российским контролем. Особенно в то время, когда новый президент Украины делает шаги к миру", - написал он в своем Twitter.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
2 августа, 17:25
Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Ранее минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе. По версии милиции ДНР, четверо украинских силовиков погибли при разгрузке противопехотных мин, а не в результате обстрела.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Флаг у Штаб-квартиры ООН
12 февраля, 23:47
В ООН призвали к допмерам по прекращению огня на востоке Украины
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
331023930
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеКурт ВолкерСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Когда нацики убивают детей Волкер или Кут не видят, а пару фашистов завалили возмущается возьми его заногу.
6 августа, 19:20
сергей карпухин
2800000
Не смеши! Они видят всё! У них задача любыми путями уничтожить и стравить!
6 августа, 19:24
Руслан Мурадов
2000100
Рекомендуем
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
РИА
Новости
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Южной Осетии заявил, что республика должна войти в состав России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала иск о лишении родительских прав из-за митинга
Лента
новостей
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступает на конференции, посвященной памяти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. 20 февраля 2019
Президент Южной Осетии рассказал журналистам анекдот про американскую нефть
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский призвал возобновить встречу в "нормандском формате"
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Вид на Гурзуф
В России ответили на заявление Столтенберга о возвращении Крыма
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния