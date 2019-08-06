В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Крайне разочарованы новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат силами под российским контролем. Особенно в то время, когда новый президент Украины делает шаги к миру", - написал он в своем Twitter.

Ранее минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе. По версии милиции ДНР, четверо украинских силовиков погибли при разгрузке противопехотных мин, а не в результате обстрела.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.