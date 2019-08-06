Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Русаковой в регистрации

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова во время несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова во время несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу Елены Русаковой, которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, из партии "Яблоко" кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

По результатам проверки подписных листов в ЦИК Русаковой вернули 75 подписей избирателей, ранее признанных недостоверными, однако этого оказалось недостаточно для регистрации.

"Подписей для регистрации кандидата не хватает, предлагается жалобу Елены Русаковой оставить без удовлетворения", - заявил член ЦИК Евгений Шевченко. Рабочая группа поддержала соответствующий проект постановления ЦИК.

Окончательное решение по жалобе Русаковой ЦИК примет на заседании в среду.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.