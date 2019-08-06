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РИА Новости

Биография Аллы Вербер

19:02, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБайер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Окончила университет в Торонто (Канада).
В 1976 году с семьей эмигрировала из СССР в Рим (Италия), затем переехала в Монреаль (Канада), где работала в магазине готового платья и начала делать карьеру в фэшн-бизнесе.
С 1980-х годов работала в сфере фэшн-ритейла в разных городах мира, в качестве байера посещала показы мод, на которых выбирала образцы и запускала их в производство на фабриках в Гонконге.
В 1984 году переехала в Торонто, где открыла свой первый магазин, бутик итальянской одежды Katia of Italy.
В 1989 году вернулась в СССР. С 1993 года работала в торговом доме "Москва", где отвечала за закупку женских коллекций одежды.
В 1994 году заняла пост вице-президента ювелирной компании Mercury.
В 2003 году Алла Вербер получила должность фэшн-директора ЦУМа. В ее обязанности входила закупка товара для престижных российских магазинов и формирование новых коллекций. Благодаря ее работе в Москве были открыты бутики мировых брендов Dolce 'n Gabbana, Gucci, Prada, Brioni и др.
6 августа 2019 года стало известно, что Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии.
Алла Вербер принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди страны.
В декабре 2009 года на первой в России ежегодной профессиональной премии в области индустрии моды – PROfashion Awards – она получила награду в номинации "Лучший fashion-директор".
Издание The Business of Fashion трижды включило Аллу Вербер в список "500 самых влиятельных людей в мире моды" (2013, 2014, 2015), она также включена журналом в "Зал Славы".
Алла Вербер была трижды замужем, у нее осталась дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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