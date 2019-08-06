Биография Аллы Вербер

В 1976 году с семьей эмигрировала из СССР в Рим (Италия), затем переехала в Монреаль (Канада), где работала в магазине готового платья и начала делать карьеру в фэшн-бизнесе.

С 1980-х годов работала в сфере фэшн-ритейла в разных городах мира, в качестве байера посещала показы мод, на которых выбирала образцы и запускала их в производство на фабриках в Гонконге.

В 1984 году переехала в Торонто, где открыла свой первый магазин, бутик итальянской одежды Katia of Italy.

В 1989 году вернулась в СССР. С 1993 года работала в торговом доме "Москва", где отвечала за закупку женских коллекций одежды.

В 1994 году заняла пост вице-президента ювелирной компании Mercury.

В 2003 году Алла Вербер получила должность фэшн-директора ЦУМа. В ее обязанности входила закупка товара для престижных российских магазинов и формирование новых коллекций. Благодаря ее работе в Москве были открыты бутики мировых брендов Dolce 'n Gabbana, Gucci, Prada, Brioni и др.

Алла Вербер принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди страны.

В декабре 2009 года на первой в России ежегодной профессиональной премии в области индустрии моды – PROfashion Awards – она получила награду в номинации "Лучший fashion-директор".

Издание The Business of Fashion трижды включило Аллу Вербер в список "500 самых влиятельных людей в мире моды" (2013, 2014, 2015), она также включена журналом в "Зал Славы".

Алла Вербер была трижды замужем, у нее осталась дочь.