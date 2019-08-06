Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

"Алла умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми. Подробностей, что произошло, пока нет", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт, передает телеканал "Звезда".