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РИА Новости

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

18:42, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
Бизнесмен подчеркнул, что не видится с украинским лидером, а после инаугурации встречался с ним лишь единожды. При этом, как утверждает Коломойский, они иногда переписываются в мессенджерах.
"Хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он (Зеленский. – Прим.ред.) мне прислал ссылку на свой пост в фейсбуке про генерала полиции. А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль")", - рассказал он в интервью РБК.
Коломойский отметил, что стал реже переписываться с Зеленским, так как после вступления в должность президента у последнего появилось много дел.
Игорь Коломойский
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