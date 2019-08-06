Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
Бизнесмен подчеркнул, что не видится с украинским лидером, а после инаугурации встречался с ним лишь единожды. При этом, как утверждает Коломойский, они иногда переписываются в мессенджерах.
"Хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он (Зеленский. – Прим.ред.) мне прислал ссылку на свой пост в фейсбуке про генерала полиции. А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль")", - рассказал он в интервью РБК.
Коломойский отметил, что стал реже переписываться с Зеленским, так как после вступления в должность президента у последнего появилось много дел.