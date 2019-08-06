СМИ сообщили об отставке посла США в России

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Американский посол в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке, пишет газета Американский посол в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке, пишет газета Salt Lake Tribune

Издание опубликовало копию письма дипломата, оно датировано 5 августа.

В своем послании Хантсман поблагодарил Трампа за доверие и возможность занять должность посла в Москве "во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях".

"Я с почтением подаю в отставку с должности посла Соединенных Штатов в России, начиная с 3 октября 2019-го. Я надеюсь, что это оставит достаточно времени для назначения и утверждения на должность преемника". Джон Хантсман

Дипломат указал, что США должны продолжать привлекать Россию к "ответственности", когда ее поведение "угрожает" Вашингтону и его союзникам.

"В то время как многое, что разделяет нас, несовместимо, существуют общие интересы, которые мы не можем игнорировать. Никакая перезагрузка или перезапуск не сможет помочь, только ясное понимание наших интересов и ценностей, а также практические рамки для поддержания диалога. Провал не является вариантом, и люди с обеих сторон заслуживают лучшего", — заявил Хантсман.

По словам дипломата, крайне важно "нарастить обмены между людьми и поддерживать каналы для диалога" по таким вопросам, как "борьба с терроризмом, обеспечение проверяемого режима контроля над вооружениями".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что президенты США и России по телефону обсудили назначение нового посла в Москве, который придет на смену Хантсману.

Авторы репортажа отметили, что действующий посол и его жена в последние месяцы находятся в "прощальном турне".

Жена дипломата Мэри Кэй Хантсман назвала сюжет "непорядочным", а работу в России — "сложной и эмоциональной выматывающей", так как большое количество "коллег были высланы из страны".

Хантсман возглавил дипмиссию в Москве в 2017 году. Источники сообщали, что он дал согласие на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться домой.