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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ГД могут обсудить вмешательство в российские выборы, заявил Жириновский

17:52, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может провести заседание по вопросу вмешательства США, Германии, Франции в выборы в РФ с участием дипломатов этих стран, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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"Мы считаем недопустимым, чтобы США, Германия, Франция делали какие-то нам замечания, какие-то суждения высказывали, что что-то им непонятно, какие-то были нарушения со стороны правоохранительных органов в Москве 27 июля, 3 августа", - сказал Жириновский журналистам.
По его словам, задержания проходили в установленном порядке, "как это происходит во всех странах мира".
"Я считаю, что Государственная дума должна отреагировать, в ближайшие дни мы увидим заседание комитета Госдумы по безопасности. Мы будем надеяться, что туда будут приглашены представители посольств тех стран, которые вмешались в наши внутренние дела, связанные с выборами и протестными акциями", - сказал лидер ЛДПР.
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Он отметил, что заседание может состояться во второй половине августа.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Выборы в МосгордумуЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийВ мире
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