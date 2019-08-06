В ГД могут обсудить вмешательство в российские выборы, заявил Жириновский

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может провести заседание по вопросу вмешательства США, Германии, Франции в выборы в РФ с участием дипломатов этих стран, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
"Мы считаем недопустимым, чтобы США, Германия, Франция делали какие-то нам замечания, какие-то суждения высказывали, что что-то им непонятно, какие-то были нарушения со стороны правоохранительных органов в Москве 27 июля, 3 августа", - сказал Жириновский журналистам.
По его словам, задержания проходили в установленном порядке, "как это происходит во всех странах мира".
"Я считаю, что Государственная дума должна отреагировать, в ближайшие дни мы увидим заседание комитета Госдумы по безопасности. Мы будем надеяться, что туда будут приглашены представители посольств тех стран, которые вмешались в наши внутренние дела, связанные с выборами и протестными акциями", - сказал лидер ЛДПР.
Он отметил, что заседание может состояться во второй половине августа.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.