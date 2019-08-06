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РИА Новости

Власти Гонконга опровергли слухи о привлечении армии под видом полиции

17:42, 6 августа 2019
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© REUTERS / Eloisa LopezУчастники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
© REUTERS / Eloisa Lopez
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
ПЕКИН, 6 авг - РИА Новости. Сообщения о том, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы под видом полиции, не соответствуют действительности, говорится в заявлении правительства Гонконга.
"Сегодня полиция опровергла слухи о том, что НОАК была задействована как полиция Гонконга. Эти слухи абсолютно безосновательны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.
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Слухи о том, что армия возьмет под охрану ряд правительственных зданий в Гонконге появлялись и ранее, когда противники законопроекта об экстрадиции подвергли актам вандализма и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. Однако администрация Гонконга назвала эту информацию не соответствующей действительности. Командующий гарнизоном НОАК в Гонконге Чэнь Даосян ранее заявлял, что армия готова защищать безопасность и стабильность в районе.
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В Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста, в последние две недели они сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.
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Протесты в ГонконгеНародно-освободительная армия КитаяГонконгВ мире
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