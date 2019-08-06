Власти Гонконга опровергли слухи о привлечении армии под видом полиции

ПЕКИН, 6 авг - РИА Новости. Сообщения о том, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы под видом полиции, не соответствуют действительности, говорится в заявлении правительства Гонконга.

"Сегодня полиция опровергла слухи о том, что НОАК была задействована как полиция Гонконга. Эти слухи абсолютно безосновательны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.

Слухи о том, что армия возьмет под охрану ряд правительственных зданий в Гонконге появлялись и ранее, когда противники законопроекта об экстрадиции подвергли актам вандализма и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. Однако администрация Гонконга назвала эту информацию не соответствующей действительности. Командующий гарнизоном НОАК в Гонконге Чэнь Даосян ранее заявлял, что армия готова защищать безопасность и стабильность в районе.

Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Радикально настроенные протестующие окружали и поджигали полицейские участки, нападали на правоохранителей и блокировали дороги. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.