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РИА Новости

Китайские военные заявили о готовности обеспечить стабильность в Гонконге

07:48
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© REUTERS / Tyrone SiuПротест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. Архивное фото
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. Архивное фото
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Командующий гарнизоном Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гонконге Чэнь Даосян заявил, что армия готова защищать безопасность и стабильность в районе, сообщает газета South China Morning Post.
"Мы решительно поддерживаем действия, направленные на обеспечение верховенства права в Гонконге теми, кто любит этот город, и мы решительно настроены на защиту суверенитета, безопасности, стабильности и процветания Гонконга", - цитирует газета Чэнь Даосяна, выступившего на приеме, посвященном 92-й годовщине образования НОАК.
Это первый комментарий главы военного гарнизона с начала массовых демонстраций в Гонконге. В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. На прошлой неделе в сети появились слухи о том, что армия возьмет под охрану ряд правительственных зданий после того, как демонстранты подвергли актам вандализма и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. Однако администрация Гонконга назвала эту информацию не соответствующей действительности.
"В последнее время в Гонконге произошла целая серия насильственных инцидентов. Это наносит ущерб процветанию и стабильности города, а также ставит под угрозу верховенство права и общественный порядок. Эти инциденты подвергли серьезной угрозе жизнь и безопасность жителей Гонконга, а также являются подрывом принципа "одна страна, две системы", - заявил Чэнь Даосян.
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Он подчеркнул, что эти действия неприемлемы и решительно осудил их. Глава гарнизона завил, что НОАК будет соблюдать положения Основного закона о САР Гонконг, а также закона о положении военного гарнизона в Гонконге и указания Центрального военного совета, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином.
Он добавил, что гарнизон НОАК решительно поддерживает главу администрации Кэрри Лэм и действия гонконгской полиции по обеспечению порядка в городе.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.
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Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?
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