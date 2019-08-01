Китайские военные заявили о готовности обеспечить стабильность в Гонконге

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Командующий гарнизоном Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гонконге Чэнь Даосян заявил, что армия готова защищать безопасность и стабильность в районе, сообщает газета Командующий гарнизоном Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гонконге Чэнь Даосян заявил, что армия готова защищать безопасность и стабильность в районе, сообщает газета South China Morning Post

"Мы решительно поддерживаем действия, направленные на обеспечение верховенства права в Гонконге теми, кто любит этот город, и мы решительно настроены на защиту суверенитета, безопасности, стабильности и процветания Гонконга", - цитирует газета Чэнь Даосяна, выступившего на приеме, посвященном 92-й годовщине образования НОАК.

Это первый комментарий главы военного гарнизона с начала массовых демонстраций в Гонконге. В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. На прошлой неделе в сети появились слухи о том, что армия возьмет под охрану ряд правительственных зданий после того, как демонстранты подвергли актам вандализма и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. Однако администрация Гонконга назвала эту информацию не соответствующей действительности.

"В последнее время в Гонконге произошла целая серия насильственных инцидентов. Это наносит ущерб процветанию и стабильности города, а также ставит под угрозу верховенство права и общественный порядок. Эти инциденты подвергли серьезной угрозе жизнь и безопасность жителей Гонконга, а также являются подрывом принципа "одна страна, две системы", - заявил Чэнь Даосян.

Он подчеркнул, что эти действия неприемлемы и решительно осудил их. Глава гарнизона завил, что НОАК будет соблюдать положения Основного закона о САР Гонконг, а также закона о положении военного гарнизона в Гонконге и указания Центрального военного совета, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином.

Он добавил, что гарнизон НОАК решительно поддерживает главу администрации Кэрри Лэм и действия гонконгской полиции по обеспечению порядка в городе.