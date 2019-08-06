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РИА Новости

В Череповце нетрезвый водитель попытался съесть права

17:38, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Нетрезвый водитель в Череповце при проверке документов сотрудниками ГИБДД попытался съесть пластиковое водительское удостоверение, а когда это не удалось, спрятал его в нижнее белье, сообщает во вторник управление МВД России по Вологодской области.
Как уточняет полиция, в ночь на воскресенье сотрудники МВД при патрулировании обратили внимание на мужчину и женщину, которые пошатывались при ходьбе. Добравшись до автомобиля Mazda, они направились в сторону улицы Монт-Клер, однако инспекторы ГИБДД остановили машину на ближайшем перекрестке, потребовав водительское удостоверение и документы на автомобиль.
"При общении с гражданами один из правоохранителей почувствовал запах алкоголя", - отмечает полиция.
Подчинившись требованиям правоохранителей, водитель предоставил необходимые документы, но в момент их проверки неожиданно попросил вернуть права, а затем выхватил их из рук полицейского.
"Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 года рождения сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье", - говорится в сообщении.
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После того, как действия мужчины были зафиксированы с участием понятых, его доставили на медицинское освидетельствование, от которого водитель отказался, уточняет регуправление МВД. В отношении него составлен административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", а автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку, информирует полиция Вологодской области.
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ГИБДД МВД РФЧереповецПроисшествия
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