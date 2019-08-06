В Череповце нетрезвый водитель попытался съесть права

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Нетрезвый водитель в Череповце при проверке документов сотрудниками ГИБДД попытался съесть пластиковое водительское удостоверение, а когда это не удалось, спрятал его в нижнее белье, сообщает во вторник управление МВД России по Вологодской области.

Как уточняет полиция, в ночь на воскресенье сотрудники МВД при патрулировании обратили внимание на мужчину и женщину, которые пошатывались при ходьбе. Добравшись до автомобиля Mazda, они направились в сторону улицы Монт-Клер, однако инспекторы ГИБДД остановили машину на ближайшем перекрестке, потребовав водительское удостоверение и документы на автомобиль.

"При общении с гражданами один из правоохранителей почувствовал запах алкоголя", - отмечает полиция.

Подчинившись требованиям правоохранителей, водитель предоставил необходимые документы, но в момент их проверки неожиданно попросил вернуть права, а затем выхватил их из рук полицейского.

"Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 года рождения сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье", - говорится в сообщении.