"Почта России" разбирается в инциденте с найденными на свалке письмами

Писема и бандероли, найденные на контейнерной площадке у дома 112А по Можайскому шоссе в Одинцово

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Служба безопасности "Почты России" проводит внутреннее расследование после обнаружения писем на свалке в Одинцовском районе, сообщили РИА Новости в подмосковном отделении компании.

Ранее в СМИ сообщалось, что на свалке в Одинцовском районе Подмосковья были обнаружены недоставленные адресатам письма и посылки.

"По факту недоставки почтовой корреспонденции и для установления всех деталей происшествия служба безопасности предприятия проводит внутреннее расследование. По результатам проверки будут приняты кадровые и дисциплинарные решения", - сказали в компании.