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РИА Новости

"Почта России" разбирается в инциденте с найденными на свалке письмами

17:34, 6 августа 2019
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© Фото : Фото предоставлено ОДИНЦОВО ИНФО Писема и бандероли, найденные на контейнерной площадке у дома 112А по Можайскому шоссе в Одинцово
Писема и бандероли, найденные на контейнерной площадке у дома 112А по Можайскому шоссе в Одинцово
© Фото : Фото предоставлено ОДИНЦОВО ИНФО
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Служба безопасности "Почты России" проводит внутреннее расследование после обнаружения писем на свалке в Одинцовском районе, сообщили РИА Новости в подмосковном отделении компании.
Ранее в СМИ сообщалось, что на свалке в Одинцовском районе Подмосковья были обнаружены недоставленные адресатам письма и посылки.
"По факту недоставки почтовой корреспонденции и для установления всех деталей происшествия служба безопасности предприятия проводит внутреннее расследование. По результатам проверки будут приняты кадровые и дисциплинарные решения", - сказали в компании.
Уточняется, что сотрудник, допустивший грубое нарушение служебной дисциплины, будет уволен.
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Источник: в Москве курьеры "Почты России" потеряли карты Сбербанка в парке
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