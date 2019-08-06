Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сбербанк с 6 августа снизил ставки по действующей линейке вкладов в долларах, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Для базовой линейки и онлайн-вкладов снижение составило 0,04-0,25 процентного пункта.

Диапазон снижения ставок по вкладам в долларах для владельцев премиальных пакетов услуг ("Сбербанк Премьер", "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking) составил 0,25-0,5 процентного пункта.

Для владельцев пакетов услуг "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking Сбербанк с 6 августа также снизил ставки по вкладам в евро на 0,04-0,19 процентного пункта.

"Сбербанк снижает ставки вследствие общего тренда на снижение ставок на рынке", - отметили в банке.