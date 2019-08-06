Эксперт назвал плюсы организованного туризма в Чернобыле

Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять. Архивное фото

Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Появление организованного туризма на Чернобыльской АЭС поможет взять под контроль посещение зоны отчуждения и противостоять нелегальным посетителям, заявил главный научный сотрудник отдела радиационной безопасности персонала Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна Владимир Клочков.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

Выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Клочков подчеркнул, что это решение принято в другом государстве правительством, которое на это уполномочено в соответствии с местными законами.

"Мы в России можем это решение критиковать или не критиковать, но оспаривать его мы не можем. Альтернативой организованному туризму в зоне Чернобыльской АЭС остается нелегальное проникновение. Если посмотреть фото в интернете, то можно заметить, что стоят здания без окон, разобранные автомобили и тому подобное. Это наглядная иллюстрация того, как все, что можно, из Чернобыля вывозилось и будет вывозиться", - сказал Клочков.

"В этом плане появление организованного туризма поможет взять под контроль посещение зоны отчуждения и противостоять стихийному процессу нелегальных посетителей", - подчеркнул эксперт.

По мнению ученого, одна из задач, которую должны решать организаторы туристических посещений – правильный дозиметрический контроль. Туристы должны получать индивидуальные дозиметры с регистрацией показателей, проходить контроль чистоты одежды, обуви и кожных покровов при выходе из зоны. Нельзя допускать, чтобы туристы выносили "сувениры" в виде гаек, камней и прочего, что представляет опасность, добавил он.

"При легальном туризме все это легко контролировать, а при нелегальном из зараженной зоны можно вывезти даже автомобиль. Но гораздо большую опасность для посетителей зоны представляют не радиационные факторы, а сооружения, которые простояли без ухода более 30 лет, и сохраняется значительная вероятность свалиться в шахту лифта или упасть с балкона без ограждения. Если в Чернобыль будут организованы специальные туры, то все негативные случайности должны быть предусмотрены, как на любых туристических объектах", - считает Клочков.