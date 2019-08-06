В районе Ачинска отменили ограничения на движение транспорта

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска, где горел военный склад, восстановлено, сообщили в Минобороны России.
"Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено. Все ограничения на движение транспорта, вводившиеся из-за возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, отменены", - говорится в сообщении.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.