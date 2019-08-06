В ДНР сообщили о гибели четырех силовиков при разгрузке мин

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Четверо украинских силовиков погибли при разгрузке противопехотных мин, сообщил журналистам во вторник представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что четверо военнослужащих ВСУ погибли якобы в результате обстрела со стороны ДНР.

"Украинские оккупанты продолжают пытаться переложить ответственность за свои небоевые потери на защитников нашей республики. Так, сегодня во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин вблизи Павлополя (под контролем Киева – Прим. ред.), погибли четверо", - сказал представитель Народной милиции.

При этом Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк обвинил ополченцев в "нарушении перемирия" и заявил, что оно не останется без внимания.

В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.