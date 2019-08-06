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РИА Новости

Зеленский уволил двух заместителей главы погранслужбы Украины

16:40, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы пограничной службы, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
"Освободить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа.
Другим указом Зеленский уволил Артура Пименова с должности заместителя главы погранслужбы.
Пименов занимал пост замглавы ведомства с декабря 2018 года, Гресько - с 2019 года.
В июне главой государственной пограничной службы был назначен Сергей Дейнеко. Он сменил на этой должности Петра Цигикала.
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