Зеленский уволил двух заместителей главы погранслужбы Украины

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы пограничной службы, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Освободить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа.

Пименов занимал пост замглавы ведомства с декабря 2018 года, Гресько - с 2019 года.

В июне главой государственной пограничной службы был назначен Сергей Дейнеко. Он сменил на этой должности Петра Цигикала.