Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T16:40Z
https://ria.ru/20190806/1557225057.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/47/1557224761_0:278:3027:1981_1036x0_80_0_0_b4c4b064203f24eb66a522203e3b9d3f.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты в МГД отказались от проведения митинга 11 августа

16:40, 6 августа 2019
861
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева сообщила РИА Новости, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, организующие согласованный митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова, отказались от проведения второго мероприятия 11 августа.
Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.
"Организаторы митингов отказались от их проведения 11 августа. Нет смысла в проведении второго митинга после 10 августа, и люди устанут", - сказала Вихарева.
По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
5 августа, 20:06
Венедиктов: ЦИК повторно проверит подписи подавших жалобы кандидатов в МГД
15241101
Обсудить 1
Выборы в МосгордумуВасилий ОлейникГеннадий ГудковЯблокоМосковская городская думаОбщество
Рекомендуем
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова прокомментировала инициативу с требованием отставки главы МГИК
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Лента
новостей
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Соболь в регистрации
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Военнослужащие армии Украины
В ДНР сообщили о гибели четырех силовиков при разгрузке мин
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Аксенов пообещал разобраться с "криминальной" работой "Крымавтотранса"
Здание посольства РФ в Эстонии
Посольство России оценило решение Эстонии по паспортам для жителей Донбасса
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Пару, пришедшую с сыном на незаконную акцию, хотят лишить родительских прав
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния