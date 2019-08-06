Оппозиционные кандидаты в МГД отказались от проведения митинга 11 августа

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева сообщила РИА Новости, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, организующие согласованный митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова, отказались от проведения второго мероприятия 11 августа.
Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.
"Организаторы митингов отказались от их проведения 11 августа. Нет смысла в проведении второго митинга после 10 августа, и люди устанут", - сказала Вихарева.
По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.