Оппозиционные кандидаты в МГД отказались от проведения митинга 11 августа

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева сообщила РИА Новости, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, организующие согласованный митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова, отказались от проведения второго мероприятия 11 августа.

Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович.

"Организаторы митингов отказались от их проведения 11 августа. Нет смысла в проведении второго митинга после 10 августа, и люди устанут", - сказала Вихарева.

По данным МВД, порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы 3 августа, за различные нарушения задержаны около 600 человек.