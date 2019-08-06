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РИА Новости

Памфилова прокомментировала инициативу с требованием отставки главы МГИК

16:38, 6 августа 2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отставка председателей избиркомов субъектов РФ, в том числе Мосгоризбиркома, не относится к компетенции ЦИК России, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы во вторник.
Ранее депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что партия будет добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. По его словам, партия готовит заявление в ЦИК с просьбой инициировать отставку Горбунова, подписанное всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, с этим заявлением представители партии пойдут к Памфиловой.
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"Насколько я знаю, завтра к нам собирается депутат Госдумы Рашкин. Депутат КПРФ, который сидит в Госдуме, по-моему с 1999 года, с требованием отправить в отставку Горбунова Валентина Павловича с поста председателя Московской городской избирательной комиссии. Это мне, конечно, странно. Там еще есть требование второе - всех освободить от уголовной ответственности и третье - реформировать избирательную систему. Мне, конечно, странно, что господин Рашкин с 99-го года сидит как законодатель в Государственной думе и до сих пор не знает азов избирательного законодательства. И не знает, что ЦИК не может отправить в отставку председателя избирательной комиссии субъекта РФ. Это он может сделать сам по собственному заявлению или сама Московская городская избирательная комиссия", - отметила Памфилова.
Она добавила, что в рамках своих полномочий ЦИК ведет мониторинг всех претензий к работе всех комиссий и после выборов будет делать выводы и формулировать предложения.
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Элла ПамфиловаЦИК РФКПРФПолитика
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