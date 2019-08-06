Памфилова прокомментировала инициативу с требованием отставки главы МГИК

Ранее депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что партия будет добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. По его словам, партия готовит заявление в ЦИК с просьбой инициировать отставку Горбунова, подписанное всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, с этим заявлением представители партии пойдут к Памфиловой.

"Насколько я знаю, завтра к нам собирается депутат Госдумы Рашкин. Депутат КПРФ, который сидит в Госдуме, по-моему с 1999 года, с требованием отправить в отставку Горбунова Валентина Павловича с поста председателя Московской городской избирательной комиссии. Это мне, конечно, странно. Там еще есть требование второе - всех освободить от уголовной ответственности и третье - реформировать избирательную систему. Мне, конечно, странно, что господин Рашкин с 99-го года сидит как законодатель в Государственной думе и до сих пор не знает азов избирательного законодательства. И не знает, что ЦИК не может отправить в отставку председателя избирательной комиссии субъекта РФ. Это он может сделать сам по собственному заявлению или сама Московская городская избирательная комиссия", - отметила Памфилова.