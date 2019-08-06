Экс-президент Туниса Марзуки заявил об участии в выборах главы государства

КАИР, 6 авг - РИА Новости. Бывший президент Туниса Монсеф Марзуки объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах в стране.
"Я обязан вернуться на арену борьбы… Я официально объявляю о том, что выдвигаю свою кандидатуру", - заявил политик в эфире радиостанции "хуна Тунис", отвечая на вопрос ведущего, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.
Марзуки занимал пост президента Туниса с декабря 2011 года по декабрь 2014 года.
Ранее сообщалось, что в выборах планируют принять участие тунисский медиамагнат Набиль Карауи, лидер партии "Демократическое течение" Мохаммед Аббу, глава "Свободной конституционной партии" Абир Муса. Также сообщалось, что свои кандидатуры могут выдвинуть действующий премьер-министр Туниса Юсеф Шахед и министр обороны страны Абделькарим аз-Зубейди.
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены на 15 сентября из-за смерти действующего главы государства. Президент Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. Он занимал пост президента с 2014 года. Временно обязанности главы государства после смерти ас-Себси исполняет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер.
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Потенциальные кандидаты могут подавать свои досье до 9 августа, окончательный список кандидатов на высший государственный пост будет объявлен 31 августа.
Предварительные результаты выборов станут известны 17 сентября.