Экс-президент Туниса Марзуки заявил об участии в выборах главы государства

"Я обязан вернуться на арену борьбы… Я официально объявляю о том, что выдвигаю свою кандидатуру", - заявил политик в эфире радиостанции "хуна Тунис", отвечая на вопрос ведущего, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.