В ЛНР ждут от международных миссий адекватной оценки событий в Донбассе

"Наша надежда на то, что, наконец-то, настанет тот период времени, когда со стороны международных миссий, со стороны международной общественности будет адекватная оценка всего происходящего на территории Украины, связанного с Донбассом. И, собственно говоря, по результатам этой адекватной оценки и появится возможность в достижении мирного урегулирования этого конфликта", - заявила журналистам Кобцева.