Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T16:18Z
https://ria.ru/20190806/1557223776.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152193/78/1521937802_0:0:4912:2764_1036x0_80_0_0_8d27151d40600897676203f6addbe426.jpg
РИА Новости

В ЛНР ждут от международных миссий адекватной оценки событий в Донбассе

16:18, 6 августа 2019
479
© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева выразила надежду, что международные миссии будут адекватно оценивать события, связанные с ситуацией в Донбассе.
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер во вторник впервые прибыла в ЛНР. Она посетила КПП "Станица Луганская" и встретилась с представителями власти ЛНР. Богнер возглавила Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине, сменив на этом посту Фиону Фрейзер.
"Наша надежда на то, что, наконец-то, настанет тот период времени, когда со стороны международных миссий, со стороны международной общественности будет адекватная оценка всего происходящего на территории Украины, связанного с Донбассом. И, собственно говоря, по результатам этой адекватной оценки и появится возможность в достижении мирного урегулирования этого конфликта", - заявила журналистам Кобцева.
Она добавила, что посещение ЛНР Богнер демонстрирует намерения миссии объективно освещать ситуацию в республике.
Представители ОБСЕ
5 августа, 13:52
В ЛНР назвали угрозу для специалистов на КПП "Станица Луганская" мнимой
1000001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
В ДНР ответили на обвинения в обстреле позиций силовиков
РИА
Новости
Военнослужащие армии Украины
В ДНР сообщили о гибели четырех силовиков при разгрузке мин
Сгоревший автомобиль на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
В ЛНР обвинили Киев в попытке провокации во время встречи с делегацией ООН
Лента
новостей
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
В Южной Осетии рассказали, сколько граждан страны имеют российские паспорта
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот во время тактических учений
В ЛНР прокомментировали назначение нового командующего операцией в Донбассе
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон прокомментировал новые пуски ракет КНДР
Игорь Коломойский
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
Электричка на Украине
В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбасс
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Аксенов пообещал разобраться с "криминальной" работой "Крымавтотранса"
Представители ОБСЕ
В ЛНР назвали угрозу для специалистов на КПП "Станица Луганская" мнимой
Здание посольства РФ в Эстонии
Посольство России оценило решение Эстонии по паспортам для жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
В партии Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния