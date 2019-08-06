В ЛНР ждут от международных миссий адекватной оценки событий в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева выразила надежду, что международные миссии будут адекватно оценивать события, связанные с ситуацией в Донбассе.
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер во вторник впервые прибыла в ЛНР. Она посетила КПП "Станица Луганская" и встретилась с представителями власти ЛНР. Богнер возглавила Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине, сменив на этом посту Фиону Фрейзер.
"Наша надежда на то, что, наконец-то, настанет тот период времени, когда со стороны международных миссий, со стороны международной общественности будет адекватная оценка всего происходящего на территории Украины, связанного с Донбассом. И, собственно говоря, по результатам этой адекватной оценки и появится возможность в достижении мирного урегулирования этого конфликта", - заявила журналистам Кобцева.
Она добавила, что посещение ЛНР Богнер демонстрирует намерения миссии объективно освещать ситуацию в республике.