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РИА Новости

Суд снял КПРФ с выборов в городское собрание Владикавказа

16:13, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Советский районный суд Владикавказа снял представителей КПРФ с выборов в городское собрание, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Северной Осетии.
"Суд снял партию с выборов в городское собрание Владикавказа, решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", - сказал собеседник агентства.
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Первый секретарь комитета северо-осетинского республиканского отделения партии "Коммунисты России" Спартак Хугаев рассказал РИА Новости, что, согласно фотографиям на сайте республиканского комитета КПРФ, во время выдвижения списка партии не было кворума. Поэтому, по его словам, "Коммунисты России" обратились с иском в суд.
"У них не было кворума во время конференции, когда они выдвигали список, они вывесили на сайте фотографии, что и подтвердили представители территориальной избирательной комиссии. Второе - секретарь подписал якобы, вместо нее кто-то подписал, однако секретарь тогда не находился в республике", - сказал Хугаев.
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Как заявила РИА Новости первый секретарь северо-осетинского республиканского комитета КПРФ Елена Князева, на конференции присутствовало необходимое число депутатов, а также представители ЦИК, ТИК и минюста.
"Хотя на конференции сидело три человека, контролирующих нас, это представитель ЦИК, представитель ТИК и минюста, так, как положено по закону. В конференции принимали участи 42 делегата из избранного числа 53, 42 делегата - это 79%, тому заверение есть - списки в регистрации, где они расписывались, и там, где они получали бюллетени и голосовали", - сказала Князева.
По ее словам, 42 делегата и не должны были присутствовать на фотографиях, поскольку это не фотодокументы, а отчет о проведении конференции.
"То, что послужило для судьи основанием снять список с регистрации, это то, что в выписке из протокола проведения конференции, где было написано о том, что всего избрано делегатов 53, присутствовало 42, не было прописано следующего: кворум конференции столько-то делегатов, а кворум по уставу партии это 50% плюс один, но в протоколе конференции эта запись имеется, это было предоставлено в суд. Но судью это не убедило", - отметила собеседница агентства. Князева подчеркнула, что будет подана апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию - Верховный суд республики.
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