Посольство России оценило решение Эстонии по паспортам для жителей Донбасса

ТАЛЛИН, 6 авг - РИА Новости. Посольство России в Таллине выступило во вторник с критикой решения Эстонии не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины, отметив, что эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ. Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в опубликованном на сайте посольства РФ заявлении.

Российские дипломаты отметили, что если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то нужно использовать свое влияние на Киев, чтобы "убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями".