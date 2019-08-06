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РИА Новости

Посольство России оценило решение Эстонии по паспортам для жителей Донбасса

15:35, 6 августа 2019
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© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
ТАЛЛИН, 6 авг - РИА Новости. Посольство России в Таллине выступило во вторник с критикой решения Эстонии не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины, отметив, что эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ. Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.
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"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в опубликованном на сайте посольства РФ заявлении.
Российские дипломаты отметили, что если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то нужно использовать свое влияние на Киев, чтобы "убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями".
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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