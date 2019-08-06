Посольство России оценило решение Эстонии по паспортам для жителей Донбасса

ТАЛЛИН, 6 авг - РИА Новости. Посольство России в Таллине выступило во вторник с критикой решения Эстонии не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины, отметив, что эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ. Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.
"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в опубликованном на сайте посольства РФ заявлении.
Российские дипломаты отметили, что если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то нужно использовать свое влияние на Киев, чтобы "убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями".
Ранее в МВД России в ответе на запрос РИА Новости на фоне намерения ряда западных стран не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных республик Донбасса заявили, что они не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, а следовательно понять из российского паспорта, что его владелец - житель ДНР или ЛНР, невозможно.