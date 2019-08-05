Эстония отказалась признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта

ТАЛЛИН, 5 авг – РИА Новости. МИД Эстонии после нескольких месяцев раздумий принял решение, что не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей Украины после 24 апреля 2019 года, если только владелец такого паспорта ранее уже не был гражданином России, сообщает Sputnik Эстония.
Принятое 5 августа постановление вступает в силу с момента принятия, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, поясняя причины такого шага, заявил, что инициатива президента России Владимира Путина по упрощению выдачи паспортов якобы противоречит минским соглашениям и направлена на то, чтобы "подорвать независимость Украины". По его словам, решение МИД Эстонии "выражает принципиальное осуждение таких попыток".
Рейнсалу также выразил уверенность, что и другие европейские страны последуют примеру Эстонии и откажут признавать выданные на Донбассе российские паспорта. Впрочем, до сих пор реакция Евросоюза ограничивалась лишь выражением "глубокой озабоченности".
Ранее Эстония приняла аналогичное решение в отношении российских паспортов, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года, если только обладатель такого паспорта ранее уже не был гражданином России.
Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ о праве жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР ходатайствовать о гражданстве России в упрощенном порядке. Он объяснил свое решение гуманитарными причинами, отметив, что жители юго-востока Украины, которых Киев лишил элементарных прав, нуждаются в защите.
Официальный Киев отреагировал на этот шаг крайне негативно. Глава украинского МИД Павел Климкин назвал его "вмешательством во внутренние дела" страны.
Президент России, в свою очередь, назвал такую реакцию странной. Он напомнил, что упрощенную схему выдачи паспортов практикуют многие страны, в том числе граничащие с Украиной Венгрия, Польша и Румыния. При этом жители Донбасса находятся в гораздо более сложном положении, нежели проживающие на территории Украины поляки, румыны или венгры.
В июле по указу Путина упрощенный порядок выдачи российских паспортов был распространен на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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