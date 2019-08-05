Эстония отказалась признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта

ТАЛЛИН, 5 авг – РИА Новости. МИД Эстонии после нескольких месяцев раздумий принял решение, что не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей Украины после 24 апреля 2019 года, если только владелец такого паспорта ранее уже не был гражданином России, сообщает МИД Эстонии после нескольких месяцев раздумий принял решение, что не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей Украины после 24 апреля 2019 года, если только владелец такого паспорта ранее уже не был гражданином России, сообщает Sputnik Эстония

Принятое 5 августа постановление вступает в силу с момента принятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, поясняя причины такого шага, заявил, что инициатива президента России Владимира Путина по упрощению выдачи паспортов якобы противоречит минским соглашениям и направлена на то, чтобы "подорвать независимость Украины". По его словам, решение МИД Эстонии "выражает принципиальное осуждение таких попыток".

Рейнсалу также выразил уверенность, что и другие европейские страны последуют примеру Эстонии и откажут признавать выданные на Донбассе российские паспорта. Впрочем, до сих пор реакция Евросоюза ограничивалась лишь выражением "глубокой озабоченности".

Ранее Эстония приняла аналогичное решение в отношении российских паспортов, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года, если только обладатель такого паспорта ранее уже не был гражданином России.

Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ о праве жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР ходатайствовать о гражданстве России в упрощенном порядке. Он объяснил свое решение гуманитарными причинами, отметив, что жители юго-востока Украины, которых Киев лишил элементарных прав, нуждаются в защите.

Официальный Киев отреагировал на этот шаг крайне негативно. Глава украинского МИД Павел Климкин назвал его "вмешательством во внутренние дела" страны.

Президент России, в свою очередь, назвал такую реакцию странной. Он напомнил, что упрощенную схему выдачи паспортов практикуют многие страны, в том числе граничащие с Украиной Венгрия, Польша и Румыния. При этом жители Донбасса находятся в гораздо более сложном положении, нежели проживающие на территории Украины поляки, румыны или венгры.

В июле по указу Путина упрощенный порядок выдачи российских паспортов был распространен на всех жителей Донецкой и Луганской областей.