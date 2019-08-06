Россия не будет нигде размещать оружие первой, заявил Патрушев

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты по ее примеру заявят об отказе первыми размещать ракеты средней и меньшей дальности, но Вашингтон на это не идет.

Об этом заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы сделали заявление, что первыми мы не будем нигде размещать оружие. И нам бы очень хотелось, чтобы американцы сделали аналогичное заявление, но они на это не идут", - констатировал Патрушев.

Он напомнил, что президент Владимир Путин уже поручил контролировать ход разработки, испытаний, производства и размещения американского оружия.