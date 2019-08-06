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РИА Новости

Стали известны подробности дела арестованного за разбой сотрудника ФСБ

14:51, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Младший оперативник Управления "К" ФСБ Александр Власов, обвиняемый в разбойном хищении у безработного 136 миллионов рублей, получил долю в размере 19,5 миллиона рублей, заявил следователь в Московском гарнизонном военном суде, где решается вопрос о продлении ареста фигуранта громкого дела.
"В ходе обыска Власов добровольно выдал 8 миллионов рублей, однако при дележке похищенных средств Власов получил 19,5 миллионов рублей", — сказал следователь в суде.
Власов написал явку с повинной и полностью признал вину.
Обосновывая необходимость продления ареста, следователь заявил, что в рамках дела необходимо допросить около 25 свидетелей, а также установить остальных фигурантов. "Не менее трёх лиц не установлено, не задержано", — заметил он.
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Кроме того, следствие намерено провести всем фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу и проверить их "на причастность к аналогичным преступлениям".
По этому делу пять сотрудников ФСБ находятся в СИЗО, еще двое - под домашним арестом. Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовали не менее девяти человек. Потерпевшим является некий Юмаранов Александр Сергеевич, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".
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