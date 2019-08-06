Стали известны подробности дела арестованного за разбой сотрудника ФСБ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Младший оперативник Управления "К" ФСБ Александр Власов, обвиняемый в разбойном хищении у безработного 136 миллионов рублей, получил долю в размере 19,5 миллиона рублей, заявил следователь в Московском гарнизонном военном суде, где решается вопрос о продлении ареста фигуранта громкого дела.

"В ходе обыска Власов добровольно выдал 8 миллионов рублей, однако при дележке похищенных средств Власов получил 19,5 миллионов рублей", — сказал следователь в суде.

Власов написал явку с повинной и полностью признал вину.

Обосновывая необходимость продления ареста, следователь заявил, что в рамках дела необходимо допросить около 25 свидетелей, а также установить остальных фигурантов. "Не менее трёх лиц не установлено, не задержано", — заметил он.

Кроме того, следствие намерено провести всем фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу и проверить их "на причастность к аналогичным преступлениям".