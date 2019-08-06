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РИА Новости

Южная Осетия закроет границу с Грузией к годовщине грузинской агрессии

14:44, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виктор Панов / Перейти в фотобанкРазбитая боевая техника в городе Цхинвали, который подвергся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года
Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, который подвергся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года
© РИА Новости / Виктор Панов
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Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, который подвергся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года . Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Южная Осетия закроет во вторник вечером границу с Грузией в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 11-ой годовщины нападения Грузии на республику, сообщает югоосетинский комитет госбезопасности.
"Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине грузинской агрессии, с 20.00 (совпадает с мск) 6 августа текущего года планируется временное прекращение работы установленных в РЮО мест пересечения Государственной границы с Грузией", - говорится в сообщении.
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Указывается, что пункты пропуска на границе откроются с 6 утра 9 августа.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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