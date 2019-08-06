Южная Осетия закроет границу с Грузией к годовщине грузинской агрессии

Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, который подвергся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года . Архивное фото

Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, который подвергся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года

ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Южная Осетия закроет во вторник вечером границу с Грузией в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 11-ой годовщины нападения Грузии на республику, сообщает югоосетинский комитет госбезопасности.

"Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине грузинской агрессии, с 20.00 (совпадает с мск) 6 августа текущего года планируется временное прекращение работы установленных в РЮО мест пересечения Государственной границы с Грузией", - говорится в сообщении.

Указывается, что пункты пропуска на границе откроются с 6 утра 9 августа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.