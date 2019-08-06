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РИА Новости

Кличко потроллил главу офиса Зеленского

14:35, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в фейсбуке ироничное обращение к главе офиса президента Украины Андрею Богдану.
На прошлой неделе конфликтующий с Кличко Богдан опубликовал в социальных сетях мем с главой украинской столицы — фотографию Кличко с подписью: "Скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?" Таким образом представитель украинского лидера высмеял манеру речи Кличко, который известен оговорками.
Кличко в ответ разметил снимок из отпуска, на котором занимается серфингом.

"Привет Андрею и Богдану, Вавришу и Андрею", — написал он.

Андрей Вавриш – бизнесмен, которого, как утверждают некоторые украинские СМИ, офис Зеленского планирует сделать своим ставленником в Киевской городской государственной администрации.
Ранее Зеленский заявил о намерении сместить Кличко с его второй должности — главы Киевской горадминистрации — и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. По украинскому законодательству мэров городов избирают жители, а главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.
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