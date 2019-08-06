Кличко потроллил главу офиса Зеленского

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в фейсбуке ироничное обращение к главе офиса президента Украины Андрею Богдану.

На прошлой неделе конфликтующий с Кличко Богдан опубликовал в социальных сетях мем с главой украинской столицы — фотографию Кличко с подписью: "Скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?" Таким образом представитель украинского лидера высмеял манеру речи Кличко, который известен оговорками.

Кличко в ответ разметил снимок из отпуска, на котором занимается серфингом.

"Привет Андрею и Богдану, Вавришу и Андрею", — написал он.

Андрей Вавриш – бизнесмен, которого, как утверждают некоторые украинские СМИ, офис Зеленского планирует сделать своим ставленником в Киевской городской государственной администрации.